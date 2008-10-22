На Тернопільщині судитимуть керівника аптеки

На Тернопільщині порушено кримінальну справу щодо керівника, через якого підлегла три роки не отримувала пенсію.

Як повідомив кореспонденту УНІАН старший помічник прокурора області Ігор ЗУЗАК, у 2005 році в Підволочиську ліквідували державно-комунальну центральну аптеку. Коли ж працівниця аптеки звернулася до керівника, щоб той вніс запис у її трудову книжку про звільнення із займаної посади, той відмовився це зробити. “Свої дії він мотивував “образою” на обласну раду, яка, мовляв, не задовольнила його власного прохання про звільнення”, - сказав І.ЗУЗАК.

Після численних прохань жінка звернулася до суду. 23 грудня 2005 року Підволочиський районний суд зобов‘язав керівника зробити відповідний запис у трудовій книжці. Також підтвердив право жінки на отримання заборгованості із зарплати та відшкодування моральної шкоди. “Після цього завідувача аптеки неодноразово викликали працівники виконавчої служби з вимогою виконати рішення суду, але керівник стояв на своєму. Тим часом жінка і далі не отримувала пенсії, бо формально не була звільнена з роботи”, - зауважив І.ЗУЗАК.

Відтак, прокуратура стосовно колишнього завідувача аптеки порушила кримінальну справу за ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу України - умисне невиконання службовою особою рішення суду, що набрало законної сили. Лише після цього у трудовій книжці колишньої працівниці аптеки з‘явився довгоочікуваний запис, і це стало підставою для оформлення їй пенсії. Тим часом Підволочиський районний суд присудив екс-керівнику аптеки штраф в розмірі 1,7 тис грн. у дохід держави. Жінка ж окремо звернулася до суду з вимогою відшкодувати матеріальні і моральні збитки.