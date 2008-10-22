На Тернопільщині судитимуть керівника аптеки
Порушено кримінальну справу
На Тернопільщині порушено кримінальну справу щодо керівника, через якого підлегла три роки не отримувала пенсію.
Як повідомив кореспонденту УНІАН старший помічник прокурора області Ігор ЗУЗАК, у 2005 році в Підволочиську ліквідували державно-комунальну центральну аптеку. Коли ж працівниця аптеки звернулася до керівника, щоб той вніс запис у її трудову книжку про звільнення із займаної посади, той відмовився це зробити. “Свої дії він мотивував “образою” на обласну раду, яка, мовляв, не задовольнила його власного прохання про звільнення”, - сказав І.ЗУЗАК.
Після численних прохань жінка звернулася до суду. 23 грудня 2005 року Підволочиський районний суд зобов‘язав керівника зробити відповідний запис у трудовій книжці. Також підтвердив право жінки на отримання заборгованості із зарплати та відшкодування моральної шкоди. “Після цього завідувача аптеки неодноразово викликали працівники виконавчої служби з вимогою виконати рішення суду, але керівник стояв на своєму. Тим часом жінка і далі не отримувала пенсії, бо формально не була звільнена з роботи”, - зауважив І.ЗУЗАК.
Відтак, прокуратура стосовно колишнього завідувача аптеки порушила кримінальну справу за ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу України - умисне невиконання службовою особою рішення суду, що набрало законної сили. Лише після цього у трудовій книжці колишньої працівниці аптеки з‘явився довгоочікуваний запис, і це стало підставою для оформлення їй пенсії. Тим часом Підволочиський районний суд присудив екс-керівнику аптеки штраф в розмірі 1,7 тис грн. у дохід держави. Жінка ж окремо звернулася до суду з вимогою відшкодувати матеріальні і моральні збитки.