Вінниччина: у 2008 тисячі людей, постраждали від укусів тварин

У Вінницькій області за 9 місяців 2008 року в медичні заклади з приводу укусів тваринами звернулося 2872 особи, що на 10% або на 262 особи більше, ніж за відповідний період минулого року. Водночас від укусів скажених тварин постраждало 96 осіб.

Як передає кореспондент, про це йшлося на засіданні надзвичайної протиепізоотичної та протиепідемічної комісій при Вінницькій облдержадміністрації.

На засіданні начальник головного управління ветеринарної медицини у Вінницькій області Григорій СИДОРУК та заступник головного державного санітарного лікаря Вінницької області Сергій ДАБІЖА проінформували про те, що складна епізоотична ситуація, яка триває в області майже 4 роки, на жаль, призвела до епідемічного ускладнення.

С.ДАБІЖА акцентував увагу на тому, що єдиною альтернативою до знищення бездомних тварин в містах та селах є організація притулків для тварин з подальшим проведенням їх стерилізації. У м. Вінниці у 2007 році був створений такий заклад, але через відсутність фінансування він використовувався як тимчасовий притулок для бездомних тварин, а не як регулятор їх чисельності.

Г.СИДОРУК наголосив на необхідності одночасного відстрілу лисиці червоної незалежно від сезону полювання з метою доведення щільності популяції до 0,5 – 1,0 голови на 1000 га угідь.