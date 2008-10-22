Питання вакцинопрофілактики раку шийки матки в Україні

Відбудеться прес-конференція провідних експертів Міністерства охорони здоров’я України, присвячена актуальним питанням вакцинопрофілактики раку шийки матки в Україні. Учасники: Л. Воробйова - проф., д.м.н., головний онкогінеколог МОЗ України; В.Камінський - проф., д.м.н., головний акушер-гінеколог МОЗ України; Ф. Лапій - к.м.н., НМАПО. Теми прес-конференції: Присудження Нобелівської премії з медицини та фізіології професору Харальду цур Хаузену за визначення ролі вірусу папіломи людини (ВПЛ) в розвитку раку шийки матки, в тому числі за успішне практичне втілення відкриття - створення та застосування вакцин проти ВПЛ; Питання актуалізації профілактики та ефективні програми захисту від раку шийки матки в Україні; Необхідність створення та впровадження регуляторних документів, які підтримують вакцинацію проти ВПЛ в Україні на прикладі більшості країн Євросоюзу. Прес-конференція організована за підтримки «Соціальної ініціативи профілактики раку шийки матки» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 8 (067) 658-31-32; alexander.ustenko@cohnwolfe.com.ua Початок реєстрації ЗМІ о 15-20.