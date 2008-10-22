Відомий вітчизняний нейрохірург їде з України

Відомий лікар Пі - 35-річний професор-нейрохірург Андрій Слюсарчук вирішив покинути Україну через те, що на батьківщині йому не дають можливості розвиватися. Він вже подав документи на виїзд.

Учений, якого запрошують на роботу багато країн, переїздить до Канади, де йому надають необхідну базу для досліджень, що зроблять революцію в науці. "Я - нікому не потрібний, мене тут вважають диваком навіть колеги. У мене немає ані лабораторії, ані устаткування, я не можу працювати "на коліні", скаржиться учений. Адже ми зможемо рятувати важких хворих, адаптувати дітей з психічними розладами в суспільство, готувати розвідників для спецслужб і навіть запобігати авіакатастрофам", заявив учений.

Слюсарчук має феноменальні здібності, що дозволяють йому запам`ятовувати тисячі сторінок інформації. Два роки тому він встановив два світові рекорди - відтворив мільйон знаків числа Пі і за дві хвилини запам`ятав 5100 цифр.

Перш ніж покинути Україну, Слюсарчук хоче удосконалити свій "фірмовий" рекорд - він обіцяє назвати вже 20 млн. цифр числа Пі. А в лютому учений збирається повторити "феномен Кашпіровського". У прямому ефірі телеканалу жінці зроблять кесарів розтин без наркозу, під впливом гіпнозу Слюсарчука.

Крім цього, лікар Пі є одним з найкращих у світі нейропсихологів, робить складні операції пацієнтам на головному мозку. Зараз він викладає в Національній медакадемії післядипломної освіти і Львівському інституті новітніх технологій.

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