МОЗ скасує паперову звітність для лікарів

Як повідомили УНІАН у МОЗ, також буде прискорено процедуру ліцензування медичних практик, вони будуть гармонізовані відповідно до європейського законодавства.

Заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк наголосив, що "ключова функція сімейного лікаря — підтримувати здоров’я своїх пацієнтів".

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"Будь-яка інша робота буде мінімізована. У випадку, якщо сімейний лікар вирішить розпочати приватну практику, оплата буде надходити на його рахунок напряму, оминаючи посередників. Це дозволить створити просту, прозору і зрозумілу для всіх систему”, — сказав Ковтонюк.

За його словами, технічним оператором перерахування бюджетних коштів стане прозора страхова агенція, що здійснюватиме документообіг з лікарями. Ковтонюк також підкреслив, що запровадження нових податків чи страхових внесків не передбачається.

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“Українці і так сплачують податки. Наша задача — забезпечити їх прозоре та ефективне використання. Кожен громадянин України, незалежно від місця проживання та достатку повинен мати доступ до сімейного лікаря, а громади не повинні відправляти «гонців» до Києва для вимолювання додаткових бюджетів. Логіка дуже проста: ви обираєте лікаря — ми йому платимо”, — сказав Ковтонюк.