Надмірна дезінфекція несе глобальну шкоду організму

Надмірне використання дезінфікуючих засобів призводить до того, що бактерії, які проникають у організм людини, стають стійкішими до ліків. Завищені концентрації хімічних речовин біоцидів у мийних засобах зумовлюють виживання вірусів, які важко перемогти за допомогою медикаментів. Мікробіологи провели експеримент на потенціально смертоносних бактеріях staphylococcus aureus і виявили, що під впливом значної кількості антисептичних компонентів біоциди мутували і переставали видаляти токсини з клітин.

Патогенні бактерії несуть загрозу для здоров’я людини, позаяк їх тяжче позбутися, вважають лікарі медичного центру у Детройті /США/. Якщо живі бактерії повторно впливають на організм, опір антибіотикам посилюється. Негативний внесок до таких процесів вносять саме посилені санітарні дії, тому часто при лікарняній госпіталізації стан пацієнтів тільки погіршується. Клініцисти підкреслюють, що протимікробні агенти корисні тільки в розумній мірі.

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