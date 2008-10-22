У Вінниці відкрився хірургічний корпус лікарні швидкої допомоги

21 жовтня, на базі міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги №2 відкрився новий хірургічний корпус.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради, хірургічний корпус розмістився на трьох поверхах новозбудованого приміщення, він обладнаний 11 операційними блоками.

В новому корпусі МКЛ ШМД №2 майже усе медичне обладнання завезене із Швейцарії. Хірургічні інструменти керівництво лікарні отримало із Америки. Загалом, на будівництво нового корпусу було виділено майже 8 млн. грн., з яких 3,2 млн. грн. - витрачено на придбання медичного обладнання.

На урочисте відкриття нового корпусу до Вінниці завітав заступник генерального директора Державної служби медицини і катастроф України Сергій ГУРІЄВ. "Вінниця одна з перших відкрила нову лікарню швидкої допомоги. Це друга в Україні лікарня, яку відкрили за роки незалежності – вона є зразком європейського стандарту, де лікарі можуть надати висококваліфіковану допомогу", - сказав С.ГУРІЄВ на відкритті корпусу.

"Ми ставили завдання, щоб цей корпус був одним із найсучасніших з точки зору якості надання медичної допомоги. Спільними зусиллями ми з цим завданням сьогодні впорались, і цей корпус є ще одним елементом у зміцненні системи охорони здоров`я у Вінниці та області. Я також вважаю, що кожна лікарня повинна бути обладнана відповідною апаратурою, за допомогою якої можна зберегти людині життя. А це на сьогоднішній день найголовніше", - сказав мер Вінниці Володимир ГРОЙСМАН.