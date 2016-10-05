Мінфін обіцяє додатково профінансувати медичну реформу в регіонах

Міністерство фінансів України готове у будь-який час забезпечити територіальним громадам або територіям додаткове фінансування для здійснення перетворень у медичній сфері при перших зрушення в цьому напрямку.

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Про це заявив заступник міністра фінансів України Сергій Марченко у ході громадського обговорення проекту держбюджету на 2017 рік у частині фінансування медицини.

«Медична субвенція буде збільшена, але не в таких межах, як просило Міністерство охорони здоров'я, і цьому є логічне пояснення. Тільки-но ми побачимо перші кроки до реформи, Міністерство фінансів готове у будь-який час підготувати для територій і громад, які зроблять кроки до реформи, додаткові кошти, щоб стимулювати цю реформу медицини», - сказав Марченко.

За його словами, обсяг коштів у державному бюджеті для забезпечення потреб охорони здоров'я є достатнім в умовах, що склалися, і суть у тому, щоб навчитися ефективно використовувати ці кошти.

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Як пояснив Марченко, запропонована у рамках держбюджету децентралізація фінансування медустанов також сприятиме підвищенню їх ефективності. «Оскільки в майбутньому муніципалітети стануть власниками медустанов, вони звикнуть до того, що потрібно бути відповідальними господарями. Приміром, вони сплачуватимуть за електроенергію самостійно і за необхідності вживатимуть заходів для упровадження енергозберігаючих технологій або перепрофілювання», - додав Марченко.