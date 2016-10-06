МОЗ створить національний рейтинг запровадження медреформи у регіонах

Як повідомили УНІАН у МОЗ, тактика впровадження реформи буде опублікована на сайті МОЗ.

Заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк заявив, що медична реформа повинна розпочатись в 2017 році.

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"Те, що відбуватиметься, не повинно стати ні для кого неприємним сюрпризом. Всі мають розуміти як і коли зміниться система і чітко усвідомлювати свою роль і задачу в реформі. Також у 2017 році буде запущена підготовка до реформування госпітальної ланки системи охорони здоров’я, розширення автономії медичних закладів, їх переведення на глобальний бюджет та оплату за результат, спрощення доступу до фінансування та інвестицій", - сказав Ковтонюк.

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“Наївно думати, що величезну систему охорони здоров’я в 42-мільйонній країні може змінити міністерство, клацнувши пальцями. Ключова задача нашої команди в умовах децентралізації — створити максимум можливостей на місцях, де відбуватимуться зміни, які побачать українці. Безперечно, ми стоїмо перед великими викликами, але також зустрічаємо і масштабну підтримку у всіх, з ким ми працюємо — парламентського комітету, міжнародних експертів, лікарського середовища, пацієнтських організацій. Але передусім важливо розуміти, що швидкість розгортання реформи залежатиме від якості роботи місцевої влади. Тим більше додає оптимізму, що голова Уряду Володимир Гройсман висловив готовність взяти це питання під свій особистий контроль”, - наголосив Ковтонюк.