МОЗ: 60% бюджету на охорону здоров'я – це зарплати для медиків

60% бюджету на охорону здоров'я – це зарплати, які становлять близько 1,5-2 тисячі у кожного лікаря.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я України Павло Ковтонюк в ході громадського обговорення проекту держбюджету на 2017 рік в частині фінансування медицини.

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Він зазначив, що додаткові кошти в держбюджеті на реформу охорони здоров'я не передбачені, але суть в тому, що бюджет повинен стати стимулом для необхідних перетворень у сфері охорони здоров'я, щоб наявні кошти використовувалися раціонально – на конкретні послуги для конкретного пацієнта.

«Проста математика говорить про те, що 60% бюджету на охорону здоров'я – це зарплати, які становлять близько 1,5-2 тисячі у кожного лікаря. Без структурної зміни підходу бюджет завжди виконуватиме функцію підтримки навіть не штанів, а фігового листочка в системі охорони здоров'я», - сказав Ковтонюк.

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Він зазначив, що МОЗ підтримує пропозицію Мінфіну надавати фінансову підтримку саме тим територіальним громадам, які реформуватимуть підзвітні медичні установи. «Ми повинні створити такий механізм, щоб ті регіони, які йдуть швидше за інших, мали більше, щоб наш бюджет підганяв реформу, а не консервував наявний стан», - додав Ковтонюк.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 21 вересня прийняла до розгляду підготовлений урядом проект державного бюджету на 2017 рік з дефіцитом 3% ВВП, доходами - 706,269 млрд грн, видатками – 775,265 млрд грн.

Проект передбачає збільшення видатків на охорону здоров'я на 3,4 млрд грн, або на 6%, при цьому для більш ефективного управління майном медичних установ комунальної форми власності з наступного року оплата їх витрат на комунальні послуги передається місцевим бюджетам.