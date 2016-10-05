МОЗ вимагає від працівників Ладижинського заводу терміново відновити роботу

Як повідомили УНІАН у МОЗ, 27 вересня 2016 року директора державного підприємства "Ладижинський завод "Екстра" Костянтина Керницького звільнили за порушення умов контракту. Тоді ж призначили нового директора Олександра Коваленка.

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28 вересня колишній директор Костянтин Керницький, дізнавшись про звільнення з посади, почав погрожувати та не допускати на підприємство нового директора та представників ПАТ "Укрмедпром".

Протягом 29 вересня група людей разом із заступником директора заводу блокувала вхід до приміщень підприємства. Це завадило новому директору провести ревізію та інвентаризацію майна. Через незаконність згаданих дій, керівник “Укрмедпрому” направила відповідні звернення до Головного управління Національної поліції Вінницької області.

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Міністерство охорони здоров’я разом з ДП «Укрспирт» погодили, що підприємство має працювати на повну потужність та реалізовувати вироблену продукцію для фармринку.

МОЗ звертається до працівників Ладижинського заводу з вимогою терміново відновити роботу.

МОЗ та ДП “Укрспирт” підтримують чинне керівництво заводу. Міністерство не втручається у господарську діяльність підприємств, що належать до сфери його управління.

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Державне підприємство "Ладижинський завод "Екстра" ПАТ "Укрмедпром" (м. Ладижин Вінницької області) належить до сфери управління МОЗ України та перебуває у державній власності. Підприємство дiє на пiдставi статуту, затвердженого наказом МОЗ України, вiдповiдно до якого призначення та звiльнення директора ДП належить до компетенцiї ПАТ "Укрмедпром".