В Україні запроваджено інститут наставництва у вихованні дітей-сиріт

Як повідомляє прес-служба президента, законом № 1504-VIII запроваджується інститут наставництва для роботи з дітьми, які виховуються в інтернатних закладах, з метою їхньої підтримки та підготовки до самостійного життя.

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Основними завданнями наставництва, зокрема є визначення та розвиток здібностей дитини, реалізація її інтересів у професійному самовизначенні; надання дитині доступної інформації про її права та обов'язки; формування в дитини практичних навичок, спрямованих на адаптацію до самостійного життя, зокрема вирішення побутових питань.

Законом визначається, що наставником може бути повнолітня дієздатна особа, яка пройшла курс підготовки з проблем соціальної адаптації дітей та їхньої підготовки до самостійного життя.

Встановлено, що наставниками не можуть бути особи, які мають судимість, вживають алкоголь, наркотики (ст. 212 Сімейного кодексу України).

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Наставник має право відвідувати дитину за місцем її проживання, навчання, лікування, оздоровлення, а також за згодою дитини та батьків, інших законних представників дитини, адміністрації закладу для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншого закладу для дітей спілкуватися з дитиною поза місцем її проживання, навчання, лікування, оздоровлення, у тому числі запрошувати дитину у свою сім'ю у святкові і неробочі дні, дні канікул, надавати дитині допомогу в отриманні додаткових освітніх, соціальних, реабілітаційних, оздоровчих послуг, брати участь у забезпеченні її одягом, взуттям, приладдям для навчання та розвитку тощо.

У прес-службі президента зауважили, що в Україні функціонують майже 770 закладів інтернатного типу (школи-інтернати, дитячі будинки, будинки дитини, будинки-інтернати для дітей, притулки для дітей), у яких перебувають більш як 100 тис. дітей. Лише кожна десята дитина, яка перебуває в інтернатному закладі, є сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 8 вересня.