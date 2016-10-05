В Україні заборонять стерилізацію недієздатних осіб без їхньої згоди

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 257 із 349 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом забороняється стерилізація недієздатних осіб без їхньої згоди. Зокрема, із чинного закону «Основи законодавства про охорону здоров'я» вилучається норма про те, що «стерилізація недієздатної фізичної особи за наявності медичних показань може бути проведена лише за згодою її опікуна з додержанням вимог, встановлених законом».

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Документ закріплює право недієздатних осіб і пацієнтів на доступ до правосуддя та захист від свавілля лікарів-психіатрів при застосуванні примусових заходів медичного характеру.

Законопроект зобов’язує поліцейських допомагати медичним працівникам за їхнім зверненням у разі необхідності супроводжувати особу для здійснення госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги.

Проектом закону передбачено, що психіатрична допомога засудженим до позбавлення волі надається в спеціальних закладах, що відносяться до сфери управління центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я. Психіатрична допомога неповнолітнім надається окремо від дорослих осіб.

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Із нині діючого законодавства вилучаються норми щодо психіатричного огляду особи, який може бути проведено без її усвідомленої згоди або без згоди її законного представника «у випадках, коли одержані відомості дають достатні підстави для обгрунтованого припущення про наявність у особи тяжкого психічного розладу».

Також законопроектом пропонується врегулювати пільгове пенсійне забезпечення працівників психіатричних закладів. Ним передбачено, що робота у закладах з надання психіатричної допомоги охорони здоров'я зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі.