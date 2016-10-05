ВР хоче заборонити запобіжний захід у вигляді запроторення людей до психлікарень

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 242 народних депутата із 346, зареєстрованих у сесійній залі.

Читайте такожВ Україні заборонять стерилізацію недієздатних осіб без їхньої згоди

Документом, зокрема, пропонується доповнити закон «Про психіатричну допомогу» новою статтею 19-1 «Запобіжні заходи до особи, щодо якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування».

Згідно з нею, запобіжні заходи до особи, стосовно якої передбачається застосування, припинення примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, можуть бути припинені за рішенням суду у випадках та в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України: передачею на піклування опікунам, близьким родичам чи членам сім’ї з обов’язковим лікарським наглядом, а також поміщення до психіатричного закладу за умови небезпечної поведінки такої людини.

Читайте такожВ Україні проживає понад 1,5 млн осіб з розладами психіки

При цьому пропонується встановити, що забезпечення належних умов, що виключають небезпечну поведінку особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, покладається на органи внутрішніх справ.

Також забороняється застосовувати запобіжний захід у вигляді поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають її небезпечну поведінку в психіатричних лікарнях, їхніх структурних підрозділах, призначених для застосування за рішенням суду примусових заходів медичного характеру.