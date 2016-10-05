Національний медичний університет ім.Богомольця відзначатиме своє 175-річчя

Як передає кореспондент УНІАН, за постанову № 4914 проголосували 246 із 331 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

Постановою передбачено у жовтні цього року урочисто відзначити 175-річчя з часу заснування Національного медичного університету імені Богомольця.

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Уряду рекомендовано розробити та затвердити план заходів, пов’язаних з підготовкою та відзначенням 175-річчя з часу заснування університету, передбачивши відповідне фінансове і матеріально-технічне забезпечення.

Українському державному підприємству поштового зв’язку «Укрпошта» рекомендовано видати поштові конверти, поштові марки та набір листівок, присвячених 175-річчю з часу заснування університету.

У постанові зазначається, що у вересні цього року виповнилося 175 років з дня заснування одного з найвідоміших в Україні та Східній Європі медичного університету. Офіційна історія навчального закладу розпочалася у 1841 року, коли при Імператорському університеті Святого Володимира в Києві було створено медичний факультет.

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«Щорічно близько 1300 випускників університету поповнюють заклади вітчизняної системи охорони здоров’я та зарубіжних країн, близько 500 випускників, які навчались за державним замовленням, одержують направлення на працевлаштування в первинну ланку охорони здоров’я, в т.ч. у сільську місцевість», - йдеться у постанові.