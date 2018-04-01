З країн, що розвиваються, можуть надійти небачені досі епідемії

З країн, що розвиваються, можуть прийти ще небачені епідемії, застерігає газета USA TODAY, резюмуючи доповідь неурядової організації Trust for America`s Health. За даними з Прогнозу національної розвідки США, що наведені у цьому документі, понад 170 тис. осіб у Америці щорічно помирають від спалахів нових або давно забутих інфекційних хвороб, зокрема що приходять з-за кордону.

За повідомленням видання, керівництво Google.org – добродійного підрозділу корпорації Google – вважає цю загрозу такою актуальною, що компанія днями виділила епідеміологам гранти на 15 млн. доларів. Мета Google – засобами високих технологій виявити "гарячі точки", де можуть виникнути нові інфекції, відкрити і вивчити нові мікроби, а також створити в країнах, що розвиваються, системи раннього запобігання, щоб місцева влада могла пригнічувати спалахи до їх глобалізації.

Виконавчий директор організації Ларрі Брілліант повідомляє, що в умовах глобальної економічної кризи вірогідність пандемій зростає, оскільки держави будуть змушені скоротити витрати на охорону здоров`я.

На думку видання, наступною епідемією у США, цілком може стати хвиля лихоманки чікунгунья – це слово можна вільно перекласти з однієї з африканських мов як "той, що зігнувся". Чікунгунью переносять комарі, її ознаки – симптоми, що нагадують важкий грип, а також ломота в суглобах, причому хворий може страждати від хвороби довічно.

Газета сповіщає, що за останні два роки ця зараза була занесена зі Східної Африки на острови в Індійському океані, де 266 тис. осіб захворіли, з них 255 померли. Звідти вірус перестрибнув на індійський субконтинент, заразивши більше 1,5 млн. і убивши до 90 тис., переважно людей похилого віку. Тепер він рухається по Південно-Східній Азії, причому завдяки мутації він адаптувався до симбіозу з тигровими москітами, які, до речі, мешкають і в США. Посилаючись на статтю в медичному виданні Lancet, газета повідомляє, що в серпні чікунгунья з`явилася в Равенні, де місцеві тигрові москіти спробували крові мешканця Південної Індії, що приїхав до Італії до родичів. В результаті заразилося понад 250 осіб.

Видання розглядає стрімкі темпи розповсюдження інфекцій в еру реактивних літаків на прикладі атипової пневмонії: за півтора місяці вірус розповсюдився по всьому світу, заразивши 8273 людини, 775 з яких загинули. Газета також нагадує, що, хоча в кінці 1960-х років було заявлено, що інфекційні хвороби стали вчорашнім днем, нові захворювання з`являються хвиля за хвилею. Це, наприклад, "хвороба легіонерів", пташиний грип, сальмонельоз і СНІД, а також різновиди туберкульозу, що не піддаються лікуванню вже відомими ліками.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, інфекційні хвороби вбивають близько 57 млн. людей на рік – це 26 % від загальної смертності в світі. У СНІДу, туберкульозу і малярії разом узятих – 6 млн. жертв. Але у разі пандемії смертність буде набагато вищого порядку.

Газета радить не знімати з рахунків пташиний грип – згідно статистиці ВІЗ, відомо 387 випадків зараження їм серед людей, причому 245 закінчилися смертельним результатом.

Але як починаються епідемії? Газета посилається на результати дослідження, опубліковані в лютневому номері журналу Nature: аналіз 335 спалахів інфекцій у всьому світі з 1940 по 2004 рік показав, що більше 60% епідемій, зокрема ВІЛ і атипова пневмонія, почалися з "переселення" збудників: мікроби і віруси, що вражають тварин, раптом перекидаються на людину. Учені навіть дивуються, що це відбувається не так часто, як підказує теорія вірогідності. "Якщо у кожної з 50 тис. видів хребетних тварин є 20 невідомих вірусів, то в дикій природі в цілому мільйон вірусів, яких ми не знаємо", – говорить автор дослідження Пітер Дасзек з Колумбійського університету. Причому, за словами Дасзека, глобальне потепління, знищення лісів, скупченість людей у містах тільки розширюють контакти між людьми і мікробами.

А що роблять учені для запобігання епідеміям? Відповідь можна знайти в списку грантів Google.org, відзначає видання. Гроші виділені на програми збору і вивчення проб крові у людей і тварин в епідемічних осередках Африки і Азії, на виявлення нових хвороботворних мікробів, на складання карти загиблих лісів і вторгнень людей в ареали проживання тварин, повідомляє газета. Один з грантів одержали організації ProMed Mail і Healthmap на проект щодо відстежування поширення хвороб через інтернет. ProMed щодня розсилає інформацію про десятки спалахів інфекцій, а Healthmap відшукує в інтернеті новини про спалахи і указує їх координати на карті.

"Атипова пневмонія вперше в історії людства продемонструвала, що ми в силах виявити нову епідемію в безлічі країн відразу і загнати звіра назад в клітку. Нам пощастило, але наступного разу, можливо, успіх відвернеться від світу", – приводить газета на закінчення слова представника ВООЗ.

Стів Стернберг

Inopressa.Ru