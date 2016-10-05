Україна має найнижчий рівень планової вакцинації у світі - ООН

На сьогодні Україна має найнижчий рівень планової вакцинації у світі.

Про це УНІАН повідомили в Представництві ООН в Україні.

Зазначається, що за останніми даними Міністерства охорони здоров’я (станом на серпень 2016 року), тільки 30% дітей в Україні повністю вакциновані від кору, 10% – від гепатиту В та лише 3% – від дифтерії, коклюшу та правця.

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«Сьогодні посли Сполучених Штатів Америки та Канади спільно з в.о. міністра охорони здоров’я України та головою Представництва ЮНІСЕФ в Україні відвідали дитячу поліклініку № 2 у Києві та закликали до відновлення програми планової імунізації в Україні», - йдеться у повідомленні.

Однією з причин критично низького рівня охоплення імунізацією в Україні фахівці називають перебої з постачанням вакцин, що мали місце протягом останніх років.

«Для подолання цієї проблеми та за запитом Міністерства охорони здоров’я України ЮНІСЕФ закупив вакцини для захисту від небезпечних захворювань, яким можна запобігти за допомогою вакцин, такі як БЦЖ (від туберкульозу), КПК (від кору, паротиту та краснухи), вакцини від гепатиту Б, АКДС (від дифтерії, правцю та кашлюку), АДП-М (від дифтерії та правцю для дорослих), АДП (від дифтерії та правцю для дітей), вакцини проти сказу і вакцини bOPV (бівалентна оральна поліомієлітна вакцина)», - заявили в Представництві ООН.

Наголошується, що всі ці вакцини вже доставлені в Україну та доступні у медичних закладах по всій країні, у тому числі у дитячій поліклініці № 2 у Києві.

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У повідомленні зауважується, що нинішніх запасів вакцин достатньо для задоволення потреб у плановій імунізації в Україні на 4-6 місяців. Зараз завершується робота над договором між ЮНІСЕФ та Міністерством охорони здоров’я стосовно закупівель вакцин та антиретровірусних препаратів у 2016 році.

«Ми закликаємо Міністерство охорони здоров’я та всіх медичних працівників України відновити планову імунізацію та працювати над подальшим збільшенням охоплення вакцинацією українських дітей», - заявила голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Джованна Барберіс.

За її словами, уряди США та Канади надають підтримку Україні у відновленні програм рутинної імунізації та реагуванні на спалах поліо в 2015-2016 роказ. Зокрема, уряд США підтримав масштабну програму навчання для медичних працівників та профінансував інформаційну кампанію з питань вакцинації для батьків. Уряд Канади у свою чергу підтримав заходи зі зміцнення холодового ланцюга для розповсюдження вакцин у всіх областях України, а у минулому році забезпечив закупівлю вакцин від поліо.

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«Уряд США надав 1 млн доларів ЮНІСЕФ на підтримку подолання поліомієліту в Україні у 2015 році, а також 800 тис. доларів у цьому році - на проведення інформування батьків та навчання медиків з питань імунізації. Дуже важливо, щоб батьки усвідомлювали, що дітей треба вакцинувати», - сказала посол США в Україні Марі Йованович.

У свою чергу посол Канади в Україні Роман Ващук закликав українських батьків скористатися цими безкоштовними вакцинами та захистити своїх дітей від абсолютно непотрібних захворювань.

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«Рівень вакцинації в Україні має відповідати європейському. За допомогою наших міжнародних партнерів ми налагодили постачання якісних вакцин в Україну та працюємо над відновленням рутинної імунізації. Закликаємо медичних працівників та батьків провести вакцинацію своїх дітей для того, щоб захистити їхнє життя та здоров’я», – наголосила в.о.міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.