Штаб Ахметова доставив продукти для переселенців з інвалідністю, які прибули з Одещини до Святогірська

З проханням надати допомогу людям 4 жовтня в Штаб звернувся мер Святогірська Олександр Дзюба.

Читайте такожВ жовтні штаб Ахметова доставить гуманітарну допомогу в 71 населений пункт Донецької області

«Виїхавши з Донбасу на початку бойових дій, ці люди змушені поневірятися. Їм необхідна допомога, самі вони не впораються з такою складною ситуацією. Штаб Ріната Ахметова оперативно прийняв рішення виділити продукти. Сьогодні наші волонтери доставили в пансіонат 55 продуктових наборів. Людям буде, чим харчуватися перший час», – прокоментувала Римма Філь, координатор Штабу Ріната Ахметова.

У вівторок, 4 жовтня, 53 переселенця з інвалідністю оселилися в пансіонаті «Святі гори» м.Святогірськ. За інформацією ЗМІ, раніше вони знаходилися в пансіонаті «Куяльник» в Одеській області. Переселенці були змушені покинути цей пансіонат через відключення електроенергії.