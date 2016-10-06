Українські ІТ-волонтери запустили сім нових послуг для переселенців на сайті iGov

Українські ІТ-волонтери запустили сім нових послуг для переселенців на онлайн-порталі iGov у рамках боротьби з корупцією та вдосконалення бізнес-процесів у державних органах, повідомив координатор волонтерського проекту iGov, керівник ІТ-напряму найбільшого в Україні «ПриватБанку» Дмитро Дубілет на своїй сторінці в мережі Facebook.

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Зокрема, йдеться про послуги з призначення щомісячної адресної допомоги переселенцям, переоформлення довідки про взяття на облік у зв'язку зі зміною інформації про заявника (з одночасним оформленням щомісячної допомоги) та надання консультацій про причини припинення виплати та з інших питань, пов'язаних із внутрішньо переміщеними особами. Також на онлайн-порталі з'явилися послуги зі зняття переселенців з обліку, а також повідомлення держави про зміну адреси їх фактичного проживання чи будь-якої іншої інформації, яка може впливати на виплати.

Дубілет зазначив, що в перший час послуги будуть доступні лише в пілотному регіоні – у Дніпропетровській області, проте незабаром він має намір розширити зону їх дії на всю Україну.

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«Ми закликаємо місцеві й центральні влади використовувати нашу платформу і запустити ці послуги в інших регіонах (нагадаю, що це безплатно і займе до одного тижня)», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2015 року команда українських IT-волонтерів спільно з громадською організацією ICT Competence Center запустили інтернет-портал iGov.org.ua, за допомогою якого громадяни України змогли отримувати державні послуги в електронному форматі без особистої взаємодії з держорганами.

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25 березня 2016 року Дубілет повідомив, що міжнародні компанії PricewaterhouseCoopers, Ward Howell і Talent Advisors проведуть технічний аудит інтернет-порталу з надання електронних держпослуг iGov, результати якого в майбутньому дозволять передати волонтерський ресурс у відання держави. При цьому замовниками аудиту виступають Transparency International і Мінекономрозвитку.