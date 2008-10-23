Донецькій СЕС до Євро-2012 потрібні пересувні лабораторії

Донецька обласна санітарно-епідеміологічна станція просить Кабінет Міністрів України в рамках підготовки до проведення фіналу чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 виділити 3 млн. грн. на придбання пересувних хімічної і бактеріологічної лабораторій для експрес-діагностики.

Про це повідомила сьогодні на прес-конференції заступник головного санітарного лікаря Донецької області Лариса ГУСЄВА. Вона уточнила, що через Донецьку облраду, яка підтримала прохання лікарів-епідеміологів, відповідного листа вже направлено до Києва, «де папери проходять необхідні узгодження в міністерствах».

За словами Л.ГУСЄВОЇ, придбання цих лабораторій «особливе актуальне для Євро-2012, щоб ми могли впродовж 2-3 годин, чи бодай доби визначити все-таки ту небезпеку, яка може загрожувати людині, – чи це харчовий продукт, чи це атмосферне повітря, чи це вода чи щось». Вона наголосила, що наявність таких лабораторій «дала б змогу епідеміологам дуже оперативно реагувати на будь-яку ситуацію». І додала: «Ми просто без них не обійдемося. Ну, а все інше, будемо власними силами якось, як завжди».

Л.ГУСЄВА розповіла, що обласною СЕС «вдалося за свій рахунок придбати пересувну радіологічну лабораторію». «Лабораторія вже є, вона оснащена сучасною апаратурою, і ми можемо їздити по всій області і прямо на місці відстежувати радіологічну ситуацію», - відзначила санітарний лікар.

Вона повідомила, що загалом для проведення Євро-2012 в Донецьку санітарній епідслужбі «потрібно було 21 млн. грн. - це ми полічили живильні середовища, хімпрепарати, реактиви і все необхідне». «Але коли ми подали цю цифру в МОЗ, і нам сказали, що грошей ми не одержимо взагалі ані копійки, ми почали просити мінімум, - пояснила Л.ГУСЄВА, - Ми сказали, що якщо нам куплять за 3 млн. грн. ці дві лабораторії, то ми якось з нашим досвідом роботи викрутимося». І повторила: «Це бодай дасть змогу нам робити експрес-діагностику, тому ми сподіваємось».

«Сподіваємось, що Кабінет Міністрів виділить гроші на придбання лабораторій», - підсумувала Л.ГУСЄВА.