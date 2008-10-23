Параолімпійку, у якої виявили допінг, позбавили стипендії

Ющенко позбавив стипендії Президента спортсменку, в якої на Паралімпійських іграх виявили допінг

Київ. 22 жовтня. УНІАН. Віктор ЮЩЕНКО позбавив стипендії Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту Людмилу ОСМАНОВУ, в якої на XIII літніх Паралімпійських іграх у Пекіні було виявлено допінг.

Про це йдеться в розпорядженні, текст якого розміщено на офіційному сайті глави держави.

“Відповідно до пункту 8 Положення про стипендії Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2006 року № 290, позбавити спортсменку ОСМАНОВУ Людмилу Магомед-Шарипівну стипендії Президента України для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів, яку було їй призначено Розпорядженням Президента України від 1 листопада 2007 року № 247”, - зазначається в документі від 21 жовтня 2008 року.

Як повідомляв УНІАН, на XIII літніх Паралімпійських іграх у Пекіні було виявлено допінг в української спортсменки Л.ОСМАНОВОЇ (пауерліфтинг). Її було дискваліфіковано на два роки. Людмила ОСМАНОВА - заслужений майстер спорту, чемпіон Європи з пауерліфтингу в жимі штанги лежачи серед спортсменів-інвалідів.