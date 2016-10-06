МОЗ обіцяє відновити відшкодування вартості життєво необхідних ліків з початку 2017 року

У МОЗ наголошують, що пацієнти в Україні споживають ліки, які не відповідають показникам поширеності хвороб, і надають пріоритет другорядним препаратам. Іншою проблемою є низька купівельна спроможність населення (на фоні девальвації гривні) та низька інвестиційна привабливість фармацевтичного ринку України, вважають у відомстві.

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Тому МОЗ планує створити національний перелік основних лікарських засобів з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), що буде містити лише ті лікарські засоби, що мають обґрунтовану доказову базу своєї ефективності та які містяться у міжнародних протоколах лікування пацієнтів. Далі - запровадити референтні ціни на лікарські засоби, що включені до Національного переліку основних лікарських засобів та реімбурсацію вартості лікарських засобів.

Основним пріорітетом запровадження реімбурсації (вдшкодування) в 2017 році стане лікування хвороб, що першочергово впливають на основні показники здоров’я населення - серцево-судинні хвороби, цукровий діабет 2 типу, бронхіальна астма. Відшкодування вартості ліків визначатимеся Національним переліком основних лікарських засобів у 2017 році, який складається із 22 міжнародних непатентованих назв.

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Для того, щоб знизити ціну та підвищити доступність ліків, потрібно спростити доступ до закупівлі іноземної валюти імпортерами лікарських засобів та стабілізувати можливі валютні ризики. Крім того, ПДВ на лікарські засоби та медичні вироби зменшиться до 2-5%, а оптові та роздрібні націнки обмежаться у вигляді регресивних націнок (більша ціна – менше націнка).