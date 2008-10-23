У Житомирі госпіталізували 4-х осіб, які отруїлися грибами

У Житомирі госпіталізували чотирьох житомирян, які отруїлися грибами. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради.

"Управління охорони здоров’я та Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради застерігають, що четверо житомирян отруїлися грибами, їх усіх госпіталізовано", - сказано у повідомленні.

Прес-служба мерії також зазначає, що торік в Україні отруїлося грибами 1260 осіб, з них 285 дітей, а померло 110 осіб, в тому числі 16 дітей. По Житомирській області торік було зафіксовано 23 випадки отруєння, в тому числі 9 дітей. Померло внаслідок отруєння грибами 5 осіб, із них одна дитина.