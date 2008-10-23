Житомирщина: Ющенко візьме участь у з`їзді соціальних медиків

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Житомирської області.

Як повідомляє прес-служба Президента, головна мета поїздки - участь у роботі IV з`їзду спеціалістів соціальної медицини та організаторів охорони здоров`я України.

Основні програмні питання з`їзду: розвиток Національної системи охорони здоров`я та перспективи її розбудови; проблеми забезпечення якості кадрових ресурсів у системі охорони здоров`я держави; реформування системи охорони здоров`я відповідно до Євроінтеграційних процесів держави; перспективи розвитку в Україні соціальної медицини.

Окрім того, планується, що під час поїздки глава держави візьме участь в урочистому відкритті нової консультативно-діагностичної поліклініки та поспілкується з її працівниками.

Також В.ЮЩЕНКО ознайомиться із роботою Житомирського обласного центру охорони здоров`я матері і дитини.