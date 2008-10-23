Банки і держустанови США отримали листи з білим порошком

Майже півсотні банків і держустанов США в 11 штатах одержали листи, в яких висловлюється невдоволення фінансовою політикою і міститься білий порошок.

Як повідомляє NEWSru, за словами офіційного представника ФБР Річарда КОЛКО, велика частина листів містила підозрілий білий порошок, але субстанція цілком безпечна.

Листи з погрозами були розіслані наприкінці минулого тижня, а перші одержувачі відкрили свої конверти в понеділок-вівторок.

Конверти з порошком одержали навіть Федеральна корпорація страхування депозитів і ще кілька федеральних агентств, які займаються наглядом за банківською системою. Кілька листів надійшли за адресою редакції The New York Times на Манхеттені.

Проте основний одержувач конвертів з порошком - офіси і філіали банку JPMorgan Chase. Погрози на адресу банку пояснювалися якоюсь його колишньою діяльністю, зазначили у ФБР.

"Розсилання таких листів є серйозним злочином, навіть якщо містить помилкові погрози, і правоохоронні органи продовжать працювати над тим, аби виявити і заарештувати відповідальних за це", - мовиться в заяві Р.КОЛКО.

Поштова служба США оголосила також про винагороду в розмірі 100 тисяч доларів за інформацію, що приведе до арешту осіб, причетних до розсилання листів. За свідченням ФБР, послання були надіслані, очевидно, з одного джерела. Поштові марки вказують на околиці міста Амарілло (штат Техас).

З початку року в США припинили існування 13 банків, які опинилися у воронці кризи здебільшого через ризиковану політику, що проводиться на ринку іпотечного кредитування. Економіка США, за оцінкою аналітиків, сповзає в депресію, в країні очікуються масові скорочення робочих місць.

JPMorgan Chase - один з небагатьох банків США, що успішно долають найгострішу фінансову кризу в країні, зазначає ІТАР-ТАСС. Минулого тижня цей банк вийшов на перше місце в Сполучених Штатах за обсягом активів, потіснивши на другу позицію корпорацію Citigroup.

Восени 2001 року, невдовзі після терактів 11 вересня, листи зі штамами сибірки викликали паніку в США. Їх одержали кілька десятків чоловік, зокрема співробітники Конгресу США. Внаслідок цього загинуло 5 чоловік, ще 17 опинилися в лікарнях.