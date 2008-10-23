Позбавтеся лупи

Якщо ви не можете позбавитися лупи, а жодні шампуні не здатні вирішити проблему, ми дамо вам кілька рецептів, які прийнято називати народними. Можливо, саме вони допоможуть вам позбутися проблеми, тим паче, що вони посприяють здоров`ю вашого волосся.

Змішайте півтори столові ложки кефіру з такою ж кількістю горілки і одним свіжим курячим яйцем. Всі інгредієнти перемішайте між собою і одержану суміш втирайте в шкіру голови через день.

Можна збити в піну одне-два яйця і цим засобом вимити голову. Після цього шкіру голови змастіть медом і залиште на годину, після чого змийте волосся теплою водою без використання мила.

Візьміть чотири столові ложки чебрецю і залийте його кип`ятком, залиште на вогні на десять хвилин, після чого процідіть і відіжміть. Половину відвару втирайте в шкіру голови, не змиваючи, другу половину використовуйте наступного дня.

Підігрійте оливкову олію і, не остуджуючи, нанесіть на шкіру голови за допомогою ватного тампона. Помасажуйте голову і накрийте целофаном. Залиште на двадцять хвилин, після чого вимийте голову.

Можна скористатися і таким лікувальним засобом: змішайте 25 мл касторової олії з дванадцятьма краплями евкаліптової, нанесіть суміш на волосся.

Якщо ваше волосся сухе, то за двадцять-тридцять хвилин до миття голови слід зробити масаж із застосуванням касторової і рослинної олії, які слід узяти по одній столовій ложці кожної, додавши сік половини лимона.

Суміш втирайте в шкіру голови кінчиками пальців.

Якщо ж ви не можете позбавитися лупи при жирному типі волосся за півгодини до миття волосся, нанесіть на шкіру голови суміш з рівної кількості меду, соку алое, лимонного соку і касторової олії.