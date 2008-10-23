Сьогодні АМК озвучить рішення щодо ситуації на ринку ліків
10:53, 23 жовтня 2008Країна
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На зниження цін дають 3 доби
Антимонопольний комітет озвучить своє рішення щодо ситуації на ринку лікарських засобів. Вже за годину чільник відомства Олександр Мельниченко проведе прес-конференцію. Говоритиме зокрема про майбутнії дії АМК на ринку будівельних матеріалів, кабельного телебачення, пасажирських перевезень та медикаментів.
Напередодні премєр-міністр України заявила, що ціни на ліки знизила лише третина аптек. За її словами, ані постачальники, ані аптеки не виконали досягнутих раніше домовленостей. Нагадаю, що 17 жовтня у Кабміні визначили - ціни на ліки підвищили необгрунтовано. На зниження цін в аптеках Тимошенко дає ще три доби.
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