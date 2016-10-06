Регіони, які ефективно впроваджуватимуть медичну реформу, отримають фінансову підтримку - МОЗ

Як повідомили УНІАН у МОЗ, заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк наглосив, що Україна з 2017 року розпочинає поступовий перехід до впровадження страхової моделі фінансування медичної галузі.

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«Ми повинні створити такий механізм, щоб регіони, які йдуть швидше за інших, мали більше преференцій, щоб наш бюджет підганяв реформу, а не консервував наявний стан», - заявив чиновник, підкресливши, що територіальні громади, які ефективно впроваджуватимуть медичну реформу, отримають фінансову підтримку.

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Він зазначив, що в документі не передбачені додаткові кошти на реформу охорони здоров’я, але бюджет на наступний рік повинен стати стимулом для перетворень у медичній сфері. Наразі МОЗ пропагує політику ефективного використання наявних коштів - на конкретні послуги для конкретного пацієнта.

Проектом бюджету на 2017 р. передбачено збільшення загальних видатків на охорону здоров’я на 3,4 млрд грн. (на 6%), обсягу медичної субвенції для регіонів на 2,4 млрд грн (на 5,3%), коштів на закупівлю ліків на 2 млрд грн (на 50,6%).