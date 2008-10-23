Елтон Джон передав на боротьбу зі СНІДом понад $ 1 мільйон

Понад мільйон доларів передав на благодійність один з найвідоміших співаків у світі Елтон Джон. Відбулося це після його чергового концерту в Нью-Йорку на підтримку боротьби з СНІДом.

Одночасно цим заходом співак відсвяткував і 35-у річницю від створення легендарного альбому «Goodbye Yellow Brick Road», який він створив в сімдесятих спільно з Берні Топіном.

Кошти від виступу вже традиційно перевели до Благодійного фонду боротьби з ВІЛ-інфекцією, заснованого Елтоном Джоном.

За півтора десятки років організація надала допомогу на суму понад 150 мільйонів доларів хворим із понад півсотні країн світу.

5.ua