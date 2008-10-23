Президент побував у Житомирському центрі матері і дитини

У Житомирі, під час своєї робочої поїздки, Президент України Віктор ЮЩЕНКО ознайомився з роботою Житомирського обласного центру охорони здоров`я матері та дитини.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Зокрема, Президент оглянув пологове відділення, палати інтенсивної терапії та сумісного перебування матері і дитини, лактаційний центр, а також відділення інтенсивної терапії новонароджених.

У лікарні В.ЮЩЕНКО привітав жінок, які стали матерями, вручивши їм квіти та подарунки.

Разом з главою держави центр відвідав міністр охорони здоров`я Василь КНЯЗЕВИЧ.

*** Центр створено у 2004 році. Він надає висококваліфіковану допомогу жінкам з порушенням репродуктивного здоров`я, вагітним з ускладненим перебігом вагітності, новонародженим, організаційно-методичну допомогу районам області. У Центрі створено сучасну навчальну базу для фахівців з районів та міст Житомирщини.

У Центрі впроваджується міжнародний проект «Здоров`я матері і дитини» за фінансової підтримки Агенції з міжнародного розвитку США. Центр є базовим закладом з питань впровадження ефективних перинатальних технологій.

За 4 роки існування Центру обладнано 16 індивідуальних пологових кімнат, 6 з яких є палатами завершеного циклу.

Одним із важливих аспектів покращення надання допомоги вагітним, породіллям та новонародженим стало відкриття унікального відділення інтенсивної терапії новонароджених для виходжування недоношених дітей. Завдяки впровадженню сучасних перинатальних технологій та досвіду медичного персоналу, за короткий термін досягнуто суттєвих результатів у наданні допомоги недоношеним новонародженим. Уперше на пострадянському просторі вдалося виходити немовля, яке народилося з критично низькою вагою – 490 грамів.

Комплекс заходів із впровадження нових перинатальних технологій дозволив суттєво вплинути на основний результат роботи – збільшення кількості нормальних пологів ( у 4,5 раза), зменшення захворюваності новонароджених ( у 1,7 раза).

В 2005 році центр отримав звання «Лікарня, доброзичлива до дитини», яке присуджується експертною комісією UNICEF.