Створення безбар’єрних умов для інвалідів - проблема

Заступник міністра регіонального розвитку і будівництва В’ячеслав НЕГОДА заявляє, що створення безбар’єрних умов для інвалідів в Україні залишається проблематичним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Києві на міжнародній конференції «Національні стратегії впровадження Конвенції ООН про права інвалідів: політика, досвід, практика».

“Облаштування пандусами житлових і громадських об`єктів пов`язане із значними матеріальними витратами. Одним із найскладніших завдань є фінансування цих робіт із місцевих бюджетів. Це все менше залежить від Міністерства регіонального розвитку і будівництва і все більше – від місцевих влад і власників цих будівель», - сказав В.НЕГОДА.

За його словами, в рамках підготовки України до проведення фінального турніру Чемпіонату Європи з футболу 2012 року необхідно забезпечити для інвалідів умови безбар’єрності не тільки в містах, де проводитимуться матчі, але й в інших регіонах України.

У свою чергу, міністр праці і соціального захисту Людмила ДЕНИСОВА зазначила, що проведення Євро-2012 стане першим практичним іспитом для України щодо імплементації Конвенції ООН про права інвалідів.

“Складність цього питання для України полягає також у необхідності пошуку додаткових фінансових ресурсів, що в умовах світової фінансової кризи, яка вже торкнулася нашої країни, зробити буде ще складніше», - сказала Л.ДЕНИСОВА.

Міністр повідомила, що в Україні на сьогодні налічується 2,6 млн. інвалідів, що становить 5,6% усього населення країни.