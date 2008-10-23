АМК: ціни на ліки знизяться впродовж тижня

Антимонопольний комітет України розраховує на зниження цін на ліки в аптеках впродовж тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив виконуючий обов`язки голови Комітету Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Я впевнений у тому, що якщо сьогодні – як це вчора прозвучало на нараді у прем`єр-міністра – ціни в роздробі в третині аптек знижено, то за тиждень ця ситуація буде врегульована практично скрізь», - зазначив він.

За словами О.МЕЛЬНИЧЕНКА, в АМК упевнені, що дії, які відбувалися на ринку медпрепаратів, містять у собі ознаки зловживання владою великих гравців ринку.

За даними О.МЕЛЬНИЧЕНКА, на сьогодні АМК веде розслідування діяльності десяти найбільших оптовиків на ринку медпрепаратів, крім того, передбачено вивчити діяльність середніх гравців на цьому ринку.

«Я запропонував терміново повернутися до економічно обгрунтованих цін. Щодня неповернення до цієї ціни того, хто є порушником, враховуватиметься АМК при формуванні санкцій, які можуть становити до 10% річної виручки. Кожна година, починаючи з 16 жовтня, враховуватиметься при прийнятті рішення про такі санкції», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, у середині жовтня Антимонопольний комітет України порушив справу за фактом одночасного стрімкого підвищення цін на лікарські засоби з боку деяких операторів ринку медпрепаратів.

За наявною в АМКУ інформацією, вартість окремих препаратів зросла майже на 50%.