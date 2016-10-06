Штаб Ахметова видав понад 1 700 наборів життєво необхідних ліків дітям з тяжкими захворюваннями
Сьогодні виповнився рік з часу, коли Гуманітарний штаб Ріната Ахметова розпочав проект адресної допомоги «Ліки дітям».
За цей час Гуманітарний штаб Ріната Ахметова видав 1718 наборів медикаментів дітям Донбасу, які мають тяжкі хронічні захворювання.
Читайте такожВ Україні запроваджено інститут наставництва у вихованні дітей-сиріт
«З початком військових дій на Донбасі склалася критична ситуація з медикаментами. На гарячу лінію Штабу Ріната Ахметова надходило все більше звернень від батьків важкохворих дітей. Основна причина – відсутність препаратів і державних програм підтримки дітей Донбасу. Люди буквально волали про допомогу. Тому Рінат Ахметов прийняв рішення видавати препарати системно у найбільш затребуваних напрямках. За рік роботи проекту «Ліки дітям» 961 дитина отримала медикаментозну допомогу на лікування астми, епілепсії і цукрового діабету», – розповідає Юлія Герасименко, керівник програми «Адресна допомога» Гуманітарного штабу.
Читайте також75% внутрішньо переміщених осіб належать до соціально вразливим групам
75% дітей, які отримали допомогу Штабу, жителі непідконтрольної території. Ще 25% - переселенці, які проживають на Донбасі. Більшість дітей віком до 12 років.
Найбільш затребуваними за час дії проекту стали протисудомні препарати – Штаб видав 645 наборів для дітей, які страждають на епілепсію та ДЦП. Також діти отримали: 465 наборів протиастматичних препаратів, 231 набір інсуліну і 377 наборів тест-смужок.
«Гуманітарний штаб приймає багато дзвінків від батьків дітей, у яких захворювання почали розвиватися на нервовому грунті. Так сталося і з 9-річною Ангеліною. Дівчинка влітку 2014 року гостювала у дідуся в Торезі і бачила, як був збитий «Боїнг». Через короткий час Ангеліна потрапила в лікарню з діагнозом цукровий діабет. Цей випадок не поодинокий, ми приймаємо багато таких звернень», – запевняє Герасименко.
У рамках програми адресної допомоги Гуманітарний штаб видає препарати на три місяці вперед, підбираючи їх кожній дитині індивідуально. Багато сімей за рік роботи проекту «Ліки дітям» отримали допомогу вже 2-3 рази.
Заявки приймаються за телефоном гарячої лінії Штабу 0800 509 001. Видача препаратів від Гуманітарного штабу здійснюється дітям у віці до 18 років з непідконтрольних територій, а також переселенцям на мирній території Донбасу. Отримати їх можна тільки в аптеках мирних Артемівська, Маріуполя та Краматорська Донецької області.