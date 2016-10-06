Штаб Ахметова видав понад 1 700 наборів життєво необхідних ліків дітям з тяжкими захворюваннями

За цей час Гуманітарний штаб Ріната Ахметова видав 1718 наборів медикаментів дітям Донбасу, які мають тяжкі хронічні захворювання.

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«З початком військових дій на Донбасі склалася критична ситуація з медикаментами. На гарячу лінію Штабу Ріната Ахметова надходило все більше звернень від батьків важкохворих дітей. Основна причина – відсутність препаратів і державних програм підтримки дітей Донбасу. Люди буквально волали про допомогу. Тому Рінат Ахметов прийняв рішення видавати препарати системно у найбільш затребуваних напрямках. За рік роботи проекту «Ліки дітям» 961 дитина отримала медикаментозну допомогу на лікування астми, епілепсії і цукрового діабету», – розповідає Юлія Герасименко, керівник програми «Адресна допомога» Гуманітарного штабу.

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75% дітей, які отримали допомогу Штабу, жителі непідконтрольної території. Ще 25% - переселенці, які проживають на Донбасі. Більшість дітей віком до 12 років.

Найбільш затребуваними за час дії проекту стали протисудомні препарати – Штаб видав 645 наборів для дітей, які страждають на епілепсію та ДЦП. Також діти отримали: 465 наборів протиастматичних препаратів, 231 набір інсуліну і 377 наборів тест-смужок.

«Гуманітарний штаб приймає багато дзвінків від батьків дітей, у яких захворювання почали розвиватися на нервовому грунті. Так сталося і з 9-річною Ангеліною. Дівчинка влітку 2014 року гостювала у дідуся в Торезі і бачила, як був збитий «Боїнг». Через короткий час Ангеліна потрапила в лікарню з діагнозом цукровий діабет. Цей випадок не поодинокий, ми приймаємо багато таких звернень», – запевняє Герасименко.

У рамках програми адресної допомоги Гуманітарний штаб видає препарати на три місяці вперед, підбираючи їх кожній дитині індивідуально. Багато сімей за рік роботи проекту «Ліки дітям» отримали допомогу вже 2-3 рази.

Заявки приймаються за телефоном гарячої лінії Штабу 0800 509 001. Видача препаратів від Гуманітарного штабу здійснюється дітям у віці до 18 років з непідконтрольних територій, а також переселенцям на мирній території Донбасу. Отримати їх можна тільки в аптеках мирних Артемівська, Маріуполя та Краматорська Донецької області.