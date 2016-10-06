ВР звільнила від оподаткування телекомунікаційні операції для благодійних повідомлень

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 290 народних депутатів із 356, зареєстрованих у сесійній залі.

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Законом встановлюється, що зменшення суми податкових зобов’язань платника податку – оператора телекомунікацій у разі відмови абонента від передплачених, але не отриманих телекомунікаційних послуг дозволяється при перерахуванні частини суми передоплати телекомунікаційних послуг як благодійної пожертви при виконанні благодійного телекомунікаційного повідомлення за дорученням абонента.

Також визначається, що звільняються від оподаткування операції оператора телекомунікацій із надання телекомунікаційних послуг у частині здійснення благодійного телекомунікаційного повідомлення на благодійні цілі.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.