Небезпечні зміни шкіри восени

Осінь – це період, коли більшість жінок звертаються по допомогу до косметолога. Воно і зрозуміло, сезонні зміни шкіри достатньо помітні і зовсім не прикрашають. Але, перед тим, як відправлятися до косметолога, уважно вдивіться у дзеркало.

Можливо, що ваша шкіра реагує не на зміну сезону, а на певні захворювання.

1.Якщо шкіра стала млявою, то, цілком можливо наявність хронічних виснажуючих системних захворювань в організмі.

2.Якщо обличчя бліде, а носогубний трикутник віддає синюшністю, то саме час обстежити серце. Це одна з найпомітніших ознак проблем з серцевого м’яза.

3.Жовтувата шкіра може бути сигналом того, що час перевірити печінку і жовчний міхур.

4.Про ламкість судин і утворення підшкірних гематом розповість «мармурова» шкіра.

5.Якщо ваше обличчя молочно-бліде, то це може сигналізувати або про хвороби бронхів і легенів, або про анемію, яка пов`язана з нестачею в організмі заліза.

6.Ознаками невротичних розладів є шкіра, що блищить.

7.Якщо шкіра раптом стала жирною, то це говорить про те, що у вас виникли порушення жирового обміну, або з`явилася гіперфункція сальних залоз. Вам рекомендовано зробити розгорнений аналіз крові і обстежити травну систему.

8.Проявом алергії можуть бути червонуваті плями на шкіри. При цьому, алергія може бути як харчовою, так і лікарською.

9.У вас суха шкіра з восковим відтінком - необхідно зробити гастроскопію. Цілком можливо наявність виразки дванадцятипалої кишки або шлунку, а також хронічного гастриту.

10.Шкіра на ліктях стала сухою? Це ознака авітамінозу, особливо вітамінів групи В, а також загального зниження імунітету.

11.Якщо на обличчі і тілі стали з`являтися крупні червоні прищі, то можливо, що причина цього в проблемах з шлунково-кишковим трактом.

12.Проявом алергії на миючі засоби, косметика або ліки може бути «гусяча» шкіра.

13. Про ниркову недостатність говорить шкіра сірого кольору, із землистим відтінком.

14. Відмітили, що шкіра стала блідою, з`явилася набряклість, особливо на литках ніг і обличчі? Можливо, що у вас проблеми з системою виділення або хвороба нирок.