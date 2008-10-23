Президент закликав медиків до радикального реформування

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав медичну еліту України задекларувати основні напрямки реформування медичної галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні у Житомирі, виступаючи перед делегатами ІV з`їзду фахівців із соціальної медицини та організаторів охорони здоров`я України.

За його словами, «наразі вкрай необхідно сформувати багато позицій та змінити ставлення влади та суспільства до існуючої системи охорони здоров’я в Україні». «Реформу охорони здоров’я повинні визначити ви, і я готовий бути вашим партнером», - сказав В.ЮЩЕНКО. При цьому він наголосив, що українське суспільство чекає від сьогоднішнього з’їзду чіткої відповіді щодо реформування медицини. «Моя мета – спонукати з’їзд прийняти радикальні рішення», - сказав В.ЮЩЕНКО. Та визначив основні напрямки такого реформування – зміни в системі управління медициною, у її фінансуванні, в оптимізації структури медичної галузі.

У роботі ІV з`їзду фахівців із соціальної медицини та організаторів охорони здоров`я, що приходить у Житомирському облмуздрамтеатрі, беруть участь міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ, керівництво Інституту медицини села, науковці Академії медичних наук України, представники профспілок, медиків, керівники управлінь охорони здоров’я ряду облдержадміністрацій та інші представники медичної еліти України. З програмними доповідями на з’їзді виступили В.КНЯЗЕВИЧ, провідні медики та науковці України і Житомирщини. Зокрема, житомирські медики розповіли делегатам з’їзду про здобутки регіональної медицини.

До 25 жовтня делегати з’їзду працюватимуть у секціях у Житомирському інституту медсестринства, обговорять досвід впровадження сімейної медицини в Житомирській області та інші питання.