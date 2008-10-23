Ющенко: ІV з’їзд соціальних медиків має вплинути на реформи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у Житомирі бере участь в роботі ІV з`їзду фахівців із соціальної медицини та організаторів охорони здоров`я України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, глава держави очікує, що результати роботи цього з`їзду матимуть кардинальний вплив на подальше реформування медичної сфери в Україні, її наближення до найкращих європейських стандартів.

У роботі IV з`їзду беруть участь представники Секретаріату Президента України, Верховної Ради, Всесвітньої організації охорони здоров`я, керівники міжнародних проектів із охорони здоров`я, інші зарубіжні гості, фахівці Міністерства охорони здоров`я України, Академії медичних наук, провідні науковці держави та організатори охорони здоров`я з усіх регіонів України. Усього – понад 450 делегатів та гостей з`їзду.

Мета IV з`їзду фахівців із соціальної медицини та організаторів охорони здоров`я – наукове обґрунтування перспективних напрямків розвитку системи охорони здоров`я держави для досягнення європейських стандартів надання медичної і медико-соціальної допомоги залежно від потреб людини.

Основні програмні питання, що розглядатимуть на з`їзді: розвиток Національної системи охорони здоров`я та перспективи її розбудови; проблеми забезпечення якості кадрових ресурсів у системі охорони здоров`я держави; реформування системи охорони здоров`я відповідно до євроінтеграційних процесів держави; перспективи розвитку соціальної медицини як науки в Україні.

За результатами роботи з`їзду буде прийнято Резолюцію, що передбачає подальший розвиток національної системи охорони здоров`я.

Концептуальні засади резолюції з`їзду передбачають: розвиток законодавства в галузі охорони здоров`я України; покращання якості життя населення; реформування мережі закладів охорони здоров`я відповідно до потреб населення; розвиток медичної освіти і раціональна кадрова політика; розвиток соціальної медицини як науки з визначенням пріоритетних напрямків наукових досліджень для задоволення потреб галузі; запровадження медичного страхування населення України; узагальнення кращого світового і вітчизняного досвіду медико-санітарного забезпечення населення.