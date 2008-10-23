У Житомирі відкрито нову поліклініку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у церемонії відкриття нової Kонсультативно-діагностичної поліклініки ім. О.Ф.Гербачевського у Житомирі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Президент привітав жителів Житомира й Житомирщини з відкриттям нової Консультативно-діагностичної поліклініки. За словами В.ЮЩЕНКА, жителі Житомирщини отримали прекрасний подарунок - сучасний Консультативно-діагностичний комплекс, здатний щодня приймати тисячу пацієнтів. Це повністю задовольняє потреби області.

Президент зазначив, що, на жаль, на відкриття такої потрібної поліклініки довелося довго чекати. Через брак коштів розпочате ще 1992 року будівництво затяглося, а інтенсивну роботу було відновлено тільки у 2006 році.

Глава держави подякував усім, хто вклав свою працю у спорудження й оснащення поліклініки: проектувальникам, будівельникам, інженерам і монтажникам лікувального обладнання.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що турботу про охорону здоров`я українського народу вважає одним із головних пріоритетів свого президентства.

Глава держави вручив лікарні сертифікат на придбання медичного обладнання.

Він також ознайомився з роботою поліклініки, зокрема оглянув лабораторно-діагностичний і кардіологічний центри, ортопедично-травматологічне відділення нової лікарні та ендокринологічний диспансер.

У відкритті нового закладу разом з Президентом взяв участь міністр охорони здоров`я Василь КНЯЗЕВИЧ.

*** Будівництво Консультативно-діагностичної поліклініки ім. О.Ф.Гербачевського розпочато у січні 1992 року за рішенням Житомирського облвиконкому. Кошторна вартість будівництва складає 24 млн. грн. Будівництво велося за кошти обласного бюджету та за рахунок субвенції з державного бюджету України. Щороку на об`єкт виділялися кошти, та цього було недостатньо для введення в дію нової поліклініки. Лише з 2005 по 2008 роки темпи будівництва зросли. Обласним бюджетом виділено 2 млн. грн для укомплектування поліклініки медичними меблями та 2 млн. грн для придбання частини необхідного обладнання й апаратури.

У новій клініці передбачено центр медичного захисту чорнобильців, ендокринологічний центр, гематологічний центр, поліклінічне відділення кардіоаритмологічного центру. 48% відвідувань клініки припадає на осіб, що постраждали від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.