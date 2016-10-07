В Україні кількість жертв фальсифікованого алкоголю зросла до 53 людей

Як повідомили в прес-службі Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, загалом станом на вечір четверга 6 жовтня в країні зареєстровано 105 випадків отруєнь.

Читайте такожЛюди, які вижили після отруєння сурогатом, осліпли - Держпродпотребслужба

Так, у Харківській області ще одна людина отруїлася внаслідок вживання неякісного алкоголю. Крім того, померло двоє людей, які перебували на лікуванні з 4 жовтня.

Разом з тим у Донецькій, Луганській, Житомирській та Миколаївській областях нових випадків отруєнь не зареєстровано.

Як повідомляв УНІАН, перші смерті внаслідок отруєння алкоголем були зафіксовані в Харківській області 22 вересня. Згодом смертельні випадки від отруєння зафіксували у Донецькій, Луганській, Миколаївській і Житомирській областях. Прокурор Харківської області повідомив про затримання організатора та трьох пособників виробництва сурогатного алкоголю.

Вчора зранку в Україні повідомлялося про 104 випадки отруєнь фальсифікованим алкоголем. Кількість померлих внаслідок отруєння становила 51 особа.