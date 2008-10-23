Цього року українці взяли до своїх родин понад 13 тисяч дітей

Громадяни України протягом 9 місяців 2008 року взяли до своїх родин понад 13 тисяч дітей, що втратили можливість виховуватись в рідних сім’ях.

Як повідомляє прес-служба Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту про це повідомила директор Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту Людмила ВОЛИНЕЦЬ виступаючи всеукраїнському семінарі для начальників служб у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у в місті Ужгород.

Зокрема, за її словами, за підсумками 9 місяців 2008 року усиновлено українськими громадянами 1 514 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, іноземцями за цей період усиновлено 998 дітей.

Також, Л.ВОЛИНЕЦЬ розповіла, що у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, станом на 01 жовтня 2008 року, виховується 6 036 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких тільки за останні 9 місяців влаштовано 1 515 дітей, що на 150 осіб більше у порівнянні з аналогічним періодом 2007 року; під опікою та піклуванням громадян перебуває 63 295 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких 10 263 дітей влаштовано під опіку, піклування протягом останніх 9 місяців 2008 року, що на 2 381 дитину більше у порівнянні з відповідним періодом 2007 року; 1 144 подружні пари зареєстровано кандидатами в усиновлювачі.

Крім того, в ході семінару його учасники обговорили соціально-правовий захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, співпрацю служби у справах дітей з благодійними та громадськими організаціями з питань захисту прав дитини, застосування положень Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини на місцях, реалізацію постанови Кабінету міністрів України від 08 жовтня 2008 року „Про затвердження порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей”.