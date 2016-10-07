Випускників медичних вузів звільнили від обов'язкового відпрацювання

За відповідний законопроект №3312-д проголосували в цілому 236 депутатів.

"Ми повинні поставити крапку в існуванні примусової праці в Україні. Це нонсенс і рудимент, який існує з часів радянської влади. У нас тільки студенти, які закінчують медичні коледжі та університети, повинні примусово відпрацьовувати. Інших спеціальностей немає", - заявив із цього приводу нардеп Олександр Співаковський, який представляв законопроект.

Читайте такожОбов'язковий розподіл випускників-медиків є дискримінацією - Гриневич

У законі про вищу освіту тепер буде написано, що медичні вузи тільки сприяють працевлаштуванню своїх випускників, але ті вільні у виборі місця роботи.

Водночас законопроект вводить у законодавство нове положення про те, що студенти медвузів і педвузів, які захочуть відпрацювати три роки після випуску в сільській місцевості, повинні отримувати від держави безкоштовне житло.

Нагадаємо, навесні 2015 року Кабінет Міністрів звільнив випускників вузів, окрім медиків, які навчалися на бюджеті, від обов'язкового трирічного відпрацювання.