Випускників медичних вузів звільнили від обов'язкового відпрацювання

11:39, 07 жовтня 2016
Країна
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Верховна Рада скасувала обов'язкове відпрацювання для студентів-медиків після завершення навчання коштом державного бюджету.

УНИАН

За відповідний законопроект №3312-д проголосували в цілому 236 депутатів.

"Ми повинні поставити крапку в існуванні примусової праці в Україні. Це нонсенс і рудимент, який існує з часів радянської влади. У нас тільки студенти, які закінчують медичні коледжі та університети, повинні примусово відпрацьовувати. Інших спеціальностей немає", - заявив із цього приводу нардеп Олександр Співаковський, який представляв законопроект.

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У законі про вищу освіту тепер буде написано, що медичні вузи тільки сприяють працевлаштуванню своїх випускників, але ті вільні у виборі місця роботи.

Водночас законопроект вводить у законодавство нове положення про те, що студенти медвузів і педвузів, які захочуть відпрацювати три роки після випуску в сільській місцевості, повинні отримувати від держави безкоштовне житло.

Нагадаємо, навесні 2015 року Кабінет Міністрів звільнив випускників вузів, окрім медиків, які навчалися на бюджеті, від обов'язкового трирічного відпрацювання.

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