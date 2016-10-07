Головний біль може бути симптомом стресу - медики

При стресі в організмі виробляється гормон адреналін, основна функція якого змусити організм виживати. Якщо б у нашому житті не було стресових ситуацій елементів змагання, ризику, бажання працювати на межі можливостей життя було б набагато більш нудною. Іноді стрес виконує роль свого роду виклику або мотивації, яка необхідна, щоб відчути повноту емоцій, навіть у випадку, якщо мова йде про виживання.

Якщо ж сукупність цих викликів і складних завдань стає дуже великою, тоді здатність людини справлятися з цими завданнями поступово втрачається.

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Медики радять звертати увагу на симптоми стресу - це неуважність, підвищена збудливість, постійна втома, погіршення пам'яті, різке збільшення кількості викурених сигарет, потяг до вживання алкогольних напоїв, втрата сну і апетиту, відсутність почуття радості. Можливі так звані психосоматичні болі в області голови, спини, шлунка.