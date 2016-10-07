В Україні зареєстровано 106 випадків отруєнь фальсифікованим алкоголем

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, кількість померлих від отруєння фальсифікованим алкоголем не зросла і становить 53 людини.

За даними відомства, ще 1 особа отруїлася в Харкові. Загальна кількість отруєнь сурогатами алкоголю в Харківській області становить – 87, з них померло 40 жителів області, метиловий спирт виявлено в крові у 28 померлих.

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У Донецькій, Луганській, Житомирській та Миколаївській областях нових випадків отруєнь сурогатами алкоголю не зареєстровано (сумарна кількість випадків отруєнь у цих областях становить – 19, з них завершилися летально –13). У Миколаївській області за результатами судмедекспертизи в 5 померлих виявлено в крові метанол.

Як повідомляв УНІАН, перші смерті внаслідок отруєння алкоголем були зафіксовані в Харківській області 22 вересня.

Згодом смертельні випадки від отруєння зафіксували в Донецькій, Луганській, Миколаївській і Житомирській областях. Прокурор Харківської області повідомив про затримання організатора та трьох пособників виробництва сурогатного алкоголю.

Станом на 6 жовтня в Україні було зареєстровано 105 випадків отруєнь фальсифікованим алкоголем, кількість померлих унаслідок отруєння становила 53 особи.