У людей, отруєних сурогатним алкоголем, пригнічуються процеси зсідання крові - токсиколог

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний позаштатний токсиколог Департаменту охорони здоров'я Запорізької ОДА Сергій Станевський сьогодні на брифінгу.

За його словами, перше звернення у зв'язку з отруєнням алкоголем із подібними симптомами зафіксовано на початку вересня, а перший масовий випадок отруєння сурогатом – 6 жовтня у Вільнянському районі Запорізької області.

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«Усього за останній місяць зафіксовано 34 подібні випадки в різних районах Запорізької області. Джерело отруєння поки не виявлено. Попередньо можна сказати, що це або харчовий спирт дуже низької якості, або технічний спирт. Однозначно це – нова суміш, яка негативно впливає на організм і викликає побічні ефекти у вигляді порушення зсідання крові», - констатував Станевський.

Як повідомляв УНІАН, увечері 6 жовтня до Вільнянської районної лікарні звернулися 8 жителів Вільнянського району Запорізької області з діагнозом: отруєння сурогатом алкоголю.

За даними ГУ Нацполіції в Запорізькій області, встановлено, що потерпілі проживають у різних населених пунктах (5 – у с. Матвіївка, 2 – у с. Українка і 1 – у м. Вільнянськ), однак алкогольну продукцію, яка стала причиною отруєння, вони купували в одного виробника - жителя с. Матвіївка.

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Його дії кваліфіковано як скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів).

На сьогодні кількість госпіталізованих досягла 12. У всіх постраждалих простежується нетиповий для алкогольних отруєнь симптом - незсідання крові. Стан здоров'я всіх потерпілих кваліфікується медиками, як "середньої тяжкості".