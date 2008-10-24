Пандемія пташиного грипу може забрати життя 1,5 млрд. людей

Старший координатор системи ООН з проблем грипу Девід Hабарро виступив із заявою про те, що пандемія пташиного грипу, що може виникнути на планеті, здатна віднести життя півтора мільярдів осіб.

Набарро наголосив, що вірус пташиного грипу може зазнати мутації, і якщо це відбудеться, то він набуде здатності передаватися від людини до людини, що приведе до пандемії.

Тому представник ООН висловив побоювання, що наслідки пандемії, якщо вона виникне на Землі, можуть бути вкрай серйозними, тому що згідно з підрахунками, цей вірус здатний забрати життя від 70 млн. до 1,5 млрд. людей.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВЩЗ), майже половина смертей від пташиного грипу на всій планеті припадає на Індонезію.

Пташиний грип - інфекційна хвороба птахів, викликана вірусом грипу типу А (15 штамів вірусу грипу патогенни для птахів, найбільш патогенні штами H5 і H7). Уперше пташиний грип був виявлений в Італії понад сто років тому. Експерти повідомляють, що природним резервуаром вірусу є мігруючі птахи, найчастіше дикі качки.

ua.korrespondent.net