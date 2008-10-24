Британський уряд дозволив схрещувати людей і тварин

Британський парламент 22 жовтня у третьому читанні схвалив законопроект, що дозволяє створення гібридних ембріонів або химер, пише газета The Guardian.

Відомо, що новий законопроект тепер має бути схвалений Палатою лордів. І якщо верхня палата ухвалить стверджувальне рішення, то створення химер у Великобританії може бути офіційно дозволене вже в листопаді 2008 року.

Експерти повідомляють, що ембріони, які є сумішшю людини і тварини, можуть стати джерелом стовбурових клітин. Для того, щоб їх створити, необхідно з яйцеклітини ссавця видалити ядро, яке містить генетичний матеріал організму, і замість нього помістити ядро людини.

У результаті отриманий ембріон буде не зовсім людським, оскільки в його клітинах міститиметься частина від тваринного батька.

Lenta.ru