Як вилікувати ангіну

Для боротьби з ангіною лікар вам випише імуномодулятори. При ангіні показані також фізіотерапевтичні процедури і промивання мигдалин. Але також необхідно лікуватися і самостійно.

Кілька разів в день полощіть горло часниковою водою (для її приготування два зубчики часнику залийте стаканом окропу) або ж антисептичним розчином.

До оперативного лікування при тонзиліті вдаються рідко.

Тільки у тих випадках, коли консервативне лікування не дає позитивних результатах, а також при серйозних захворюваннях судин, серця і нирок.

Якщо у вас з`явилися перші ознаки захворювання, то вам обов`язково необхідно дотримуватися постільного режиму.

Відмовтеся від вживання гарячої або холодної їжі, напої і їжа повинні бути теплими. Під час захворювання також дуже важливо багато пити.

Кожні дві – три години полощіть горло розчином фурациліну або ж розчином питної соди.

Для приготування розчину харчової соди вам потрібно буде одну чайну ложку соди залити склянкою води.

Викличте додому дільничного терапевта. Не нехтуйте лікуванням.

Річ у тому, що сподіватися на «чудесне зцілення» в цьому випадку абсолютно марно. При недостатньому лікуванні ви можете тільки ускладнити стан.

Якщо говорити про рецепти народної медицини, то спробуйте такий простий і перевірений часом засіб. Відтисніть сік хрону і змішайте його в рівних частинах з кип`яченою водою.

Одержаною сумішшю полощіть горло кілька разів в день. Важливо, щоб розчин не був холодним або ж, навпаки, гарячим.