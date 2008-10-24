У Запоріжжі почали подавати тепло в медичні заклади і дитячі садки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізького міськвиконкому, "мер Запоріжжя Євген КАРТАШОВ домігся виділення лімітів газу, які необхідні для подачі тепла в лікарні, дитячі садки і оселі городян. Під час "грунтовної" розмови з головою правління НАК "Нафтогаз України" Олегом ДУБИНОЮ був досягнутий компроміс: місто вносить на рахунки газопостачальної організації 20 мільйонів гривень (з 54 мільйонів гривень заборгованості) - НАК відкриває газовий вентиль".

За даними прес-служби, 20 мільйонів гривень на перший платіж “Нафтогазу” місто взяло кредит в АКБ "Індустріалбанк". На яких умовах - офіційно не повідомляється.

“Сьогодні опалення включене в 25-ти лікарнях міста, зараз включаємо дитячі садки", - повідомили в мерії, зазначивши, що опалення житлового сектора буде розпочате концерном "Міські теплові мережі" після того, як у місті протягом трьох днів буде зафіксована середньодобова температура "+8 градусів".

Як повідомляв УНІАН, відповідно до рішення Запорізького міськвиконкому, опалювальний сезон планувалося розпочати 16 жовтня, проте на практиці виконати це рішення не вдалося, оскільки ДК "Газ України" відмовив у виділенні лімітів концерну МТС (єдиному постачальнику тепла і гарячої води в Запоріжжі) через наявність заборгованості за спожитий газ у розмірі 54 млн. грн.