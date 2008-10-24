Президент: потрібні нові підходи до системи охорони здоров’я

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності нових підходів суспільства до функціонування державної системи охорони здоров’я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив вчора у Житомирі на четвертому з’їзді фахівців з соціальної медицини.

За його словами, "наразі для українського суспільства дуже важливо, щоб проблеми медицини розуміли передусім представники влади". При цьому В.ЮЩЕНКО проаналізував причини, що спонукають людей неуважно ставитися до свого здоров’я та вдаватися до наркотиків та алкоголізму. "Чому людина починає пити, вдається до наркотиків? Передусім через власну нереалізованість, через невитребувані людські можливості. Кожен з нас народжується здібним, однак суспільство не завжди створює сприятливі умови для реалізації кожного громадянина і тут багато що залежить від влади", - сказав В. ЮЩЕНКО.

Він також закликав присутніх на з’їзді представників влади "не закривати очі на проблеми медичної галузі, а суспільство - виробити нову політику охорони здоров’я".

Президент також високо оцінив досвід житомирських медиків , наголосивши, зокрема, на вдалій діагностиці та профілактиці в області багатьох захворювань, лікуванні новонароджених з низькою вагою тіла та інших здобутках, з якими він ознайомився сьогодні під час перебування на Житомирщині.