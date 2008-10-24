КС розгляне справу про ліквідацію Держслужби лікарських засобів
11:26, 24 жовтня 2008Країна
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За поданням 48 депутатів
До Конституційного Суду України 23 жовтня надійшло конституційне подання 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанов Кабінету міністрів України «Про ліквідацію Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення» від 10 вересня 2008 року № 827 і «Питання здійснення державного контролю якості лікарських засобів» від 10 вересня 2008 року № 837.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного Суду України, згідно з Регламентом суду, конституційне подання передано на вивчення до Секретаріату КС.
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